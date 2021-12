**Quirinale: Letta, 'sarà eletto dopo 4-5 votazioni, partiti non reggerebbero 20 voti'** (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Le forze politiche non reggerebbero 20 votazioni, il presidente o la presidente sarà eletto nelle prime votazioni e sarà un bene, dopo 4 o 5 votazioni. Non credo sia immaginabile che il presidente della Repubblica sia eletto alla 23esima votazione dopo 15 giorni di conclave. Non lo vedo possibile, non mi sembra ci sia la possibilità". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione on line del libro di Alberto Orioli sul Quirinale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Le forze politiche non20, il presidente o la presidentenelle primeun bene,4 o 5. Non credo sia immaginabile che il presidente della Repubblica siaalla 23esima votazione15 giorni di conclave. Non lo vedo possibile, non mi sembra ci sia la possibilità". Lo ha detto Enricoalla presentazione on line del libro di Alberto Orioli sul Quirinale.

Advertising

CarloCalenda : Quirinale: Salvini chiama i segretari di partito (iniziativa lodevole) ma non può dire nulla perché c’è solo Berlus… - Linkiesta : Letta ripete che di legge elettorale si parlerà dopo il Quirinale, salvo aggiungere che sarà maggioritaria Il segr… - MMastrantuono : RT @AnselmoDelDuca: La foga con cui #Letta e il #centrosinistra cercando di smontare la candidatura di #Berlusconi al #Quirinale dimostra c… - TV7Benevento : **Quirinale: Letta, 'sarà eletto dopo 4-5 votazioni, partiti non reggerebbero 20 voti'**... - TV7Benevento : **Quirinale: Letta, 'il king maker è collettivo, il Pd non può esserlo'**... -