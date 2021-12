Quirinale, Gianfranco Rotondi: "Berlusconi e' scelta possibile e doverosa" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "A mio avviso il presidente Berlusconi e' la scelta possibile e doverosa per un Parlamento che imbocchi la strada delle vere riforme e del presidenzialismo". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "A mio avviso il presidentee' laper un Parlamento che imbocchi la strada delle vere riforme e del presidenzialismo". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, ...

Advertising

da_gianfranco : Invece di candidarlo al Quirinale dovrebbero mandarlo all' Urinale - da_gianfranco : Berlusconi al Quirinale? No grazie - Sign the Petition! - DemosLandia : RT @confundustria: Gianfranco Rotondi :'Berlusconi al Quirinale ? Sarebbe straordinariamente simile a Pertini' Gianfrà ma vattelo a pija… - GianfPiccirillo : Il gioco delle coppie della festa di Atreju - Alfonso0070 : RT @confundustria: Gianfranco Rotondi :'Berlusconi al Quirinale ? Sarebbe straordinariamente simile a Pertini' Gianfrà ma vattelo a pija… -