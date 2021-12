Piazza Affari positiva in attesa della Fed, BPER in evidenza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Chiusura in rialzo di quasi mezzo punto percentuale per il nostro Ftse Mib (+0,41% a 26.666,08 punti) in attesa dell’appuntamento più atteso degli ultimi mesi: il meeting della Federal Reserve. Alla luce di un’inflazione ai massimi dal 1982 e di prezzi alla produzione che a novembre hanno fatto segnare il record storico, l’istituto guidato da Jerome Powell dovrebbe annunciare un’intensificazione del processo di ritiro degli stimoli. Sul paniere delle blue chip oggi è stata la giornata delle azioni BPER Banca (+6,08%), dopo che l’istituto ha presentato le condizioni per l’acquisto dell’88% del capitale di Carige (+13,65%). Nel comparto, Intesa Sanpaolo e UniCredit hanno rispettivamente lasciato sul campo l’1,03 e l’1,79 per cento. Seduta in positivo per Assicurazioni Generali (+0,27%) che ha alzato il velo sul piano strategico: tra il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Chiusura in rialzo di quasi mezzo punto percentuale per il nostro Ftse Mib (+0,41% a 26.666,08 punti) indell’appuntamento più atteso degli ultimi mesi: il meetingFederal Reserve. Alla luce di un’inflazione ai massimi dal 1982 e di prezzi alla produzione che a novembre hanno fatto segnare il record storico, l’istituto guidato da Jerome Powell dovrebbe annunciare un’intensificazione del processo di ritiro degli stimoli. Sul paniere delle blue chip oggi è stata la giornata delle azioniBanca (+6,08%), dopo che l’istituto ha presentato le condizioni per l’acquisto dell’88% del capitale di Carige (+13,65%). Nel comparto, Intesa Sanpaolo e UniCredit hanno rispettivamente lasciato sul campo l’1,03 e l’1,79 per cento. Seduta in positivo per Assicurazioni Generali (+0,27%) che ha alzato il velo sul piano strategico: tra il ...

