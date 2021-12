Osservatorio Findomestic - In Italia acquisti in forte ripresa | ma non per le auto

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il mercato dei beni durevoli è destinato a chiudere il 2021 con unanonostante l'andamento negativo del settore della mobilità e, in particolare, del comparto dellenuove: è quanto emerge dalla 28esima edizione dell', realizzato in collaborazione con Prometeia, da cui si rileva come i consumi, grazie a un +13,7% sul 2020, sono previsti in crescita a 70,6 miliardi di euro, un livello superiore del 2% a quello pre-Covid. L'impennata è legata sostanzialmente al comparto casa e, nello specifico, ai mobili (+16,1%) e alla tecnologia (+14,9%), mentre il settore mobilità, malgrado un +12,1%, non recupera il divario accumulato durante l'emergenza sanitaria: il distacco sui valori pre-crisi del 4,5% è legato soprattutto alle...