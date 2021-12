Messi scrive al Kun Aguero dopo il ritiro dal calcio: la lettera è commovente (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E’ un giorno triste per il mondo del calcio: Sergio Aguero ha annunciato, in conferenza stampa, il ritiro dal mondo del calcio. L’argentino è stato costretto a fermarsi dopo il malore accusato contro l’Alaves, gli esami hanno fatto emergere un’aritmia cardiaca. La lettera di Leo Messi è stata commovente. “Praticamente un’intera carriera insieme, Kun… Abbiamo vissuto momenti molto belli e altri no che ci hanno fatto unire sempre di più ed essere più amici. E continueremo a viverli insieme fuori dal campo. La gioia di sollevare insieme la Coppa America, tutti i traguardi che hai ottenuto in Inghilterra. La verità è che adesso devi smettere di fare quello che ti piace di più a causa di quello che ti è successo. Sicuramente continuerai ad essere felice ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E’ un giorno triste per il mondo del: Sergioha annunciato, in conferenza stampa, ildal mondo del. L’argentino è stato costretto a fermarsiil malore accusato contro l’Alaves, gli esami hanno fatto emergere un’aritmia cardiaca. Ladi Leoè stata. “Praticamente un’intera carriera insieme, Kun… Abbiamo vissuto momenti molto belli e altri no che ci hanno fatto unire sempre di più ed essere più amici. E continueremo a viverli insieme fuori dal campo. La gioia di sollevare insieme la Coppa America, tutti i traguardi che hai ottenuto in Inghilterra. La verità è che adesso devi smettere di fare quello che ti piace di più a causa di quello che ti è successo. Sicuramente continuerai ad essere felice ...

