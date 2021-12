Kate Middleton e il segreto nostalgico dei suoi capelli ricci (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ma anche ai capelli ricci. Kate Middleton ha una nuova passione di bellezza. Dopo le sopracciglia laminate (costruite e bold) ha dato una rigenerazione alla sua chioma. Una ventata di novità che le ha sconvolto la piega. E ha sconvolto le sue morbide onde. Una dichiarazione di amore per i capelli mossi e una nuova predisposizione alla sua bellezza più autentica. Perché Kate Middleton torna ai boccoli e ai capelli ricci della sua gioventù. Molto più che una mossa dettata dalla moda (super Anni 80) del momento… E, infatti, i capelli ricci sono stati scelti dalla Duchessa anche per la cartolina di Natale 2021. Kate Middleton: il segreto ... Leggi su amica (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ma anche aiha una nuova passione di bellezza. Dopo le sopracciglia laminate (costruite e bold) ha dato una rigenerazione alla sua chioma. Una ventata di novità che le ha sconvolto la piega. E ha sconvolto le sue morbide onde. Una dichiarazione di amore per imossi e una nuova predisposizione alla sua bellezza più autentica. Perchétorna ai boccoli e aidella sua gioventù. Molto più che una mossa dettata dalla moda (super Anni 80) del momento… E, infatti, isono stati scelti dalla Duchessa anche per la cartolina di Natale 2021.: il...

Advertising

vogue_italia : Con un look total red, Kate Middleton dà il via al conto alla rovescia di Natale ?? - cireshika1 : RT @VanityFairIt: Per il Natale 2021 i duchi di Cambridge hanno diffuso, come d'abitudine, una nuova cartolina: People ha analizzato la fot… - VanityFairIt : Per il Natale 2021 i duchi di Cambridge hanno diffuso, come d'abitudine, una nuova cartolina: People ha analizzato… - zazoomblog : Zara veste Kate Middleton per Capodanno Un vestito super glitterato bellissimo e costa meno di 60 euro. Tutte lo vo… - hdpr2016 : RT @ilgiornale: La presenza di #KateMiddleton al tradizionale concerto di Natale nell'abbazia di Westminster ha svelato un dettaglio scotta… -