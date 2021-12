Covid, nuova ordinanza di De Luca: niente feste in piazza per Capodanno e stop movida (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Sarà pubblicata in giornata l’ordinanza n. 27 del 15 dicembre 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19”. Lo si legge in un comunicato dell’Ufficio stampa della Regione Campania. La nota anticipa i contenuti dell’ordinanza, premettendo che “fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali vigenti”, su tutto il territorio regionale “a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022” e “per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Sarà pubblicata in giornata l’n. 27 del 15 dicembre 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da-19”. Lo si legge in un comunicato dell’Ufficio stampa della Regione Campania. La nota anticipa i contenuti dell’, premettendo che “fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali vigenti”, su tutto il territorio regionale “a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022” e “per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti ...

Advertising

GassmanGassmann : Questo è il momento di seguire tutte le regole di sicurezza covid. La nuova variante #Omicron molto più contagiosa,… - Internazionale : Lo strapotere della Pfizer. L’azienda statunitense domina il mercato dei vaccini contro il covid. E le sue scelte c… - Adnkronos : Si fa vaccinare 10 volte in un giorno contro il #covid al posto di no vax: è accaduto in Nuova Zelanda. - Maryljacb : RT @LucaSanarica: Io spero che qualche magistrato, valuti la situazione e avvìi un procedimento penale a carico di tutti gli attori del #CO… - elizabethmaci : Io direi che ora si dovrebbe cominciare a verificare la quantità dì anticorpi che il soggetto ha in corpo prima di… -