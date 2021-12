Cartabianca, rissa tra Scanzi e Contri: «Hai i neuroni di un cercopiteco». E si riapre il dibattito sui no-vax in tv – Video (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Andrea Scanzi, Alberto Contri Contri e sContri. Sta ancora facendo discutere l’accesa tele-rissa avvenuta ieri sera a Cartabianca tra il giornalista Andrea Scanzi e il professore Alberto Contri sul tema Covid e vaccini. In un momento in cui la scelta di ospitare in tv i no-vax sta creando dibattito e opinioni in contrasto, il diverbio televisivo non ha fatto altro che riaprire la questione. Lo scontro tra Scanzi e Contri si è acceso quando quest’ultimo ha mostrato alcuni numeri per argomentare il proprio scetticismo sull’incidenza della pandemia. Il professore ha apostrofato l’interlocutore come “mascalzone“, ricevendo in cambio l’appellativo di “bollito“. Il tutto con un tono di voce già in quel ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Andrea, Albertoe s. Sta ancora facendo discutere l’accesa tele-avvenuta ieri sera atra il giornalista Andreae il professore Albertosul tema Covid e vaccini. In un momento in cui la scelta di ospitare in tv i no-vax sta creandoe opinioni in contrasto, il diverbio televisivo non ha fatto altro che riaprire la questione. Lo scontro trasi è acceso quando quest’ultimo ha mostrato alcuni numeri per argomentare il proprio scetticismo sull’incidenza della pandemia. Il professore ha apostrofato l’interlocutore come “mascalzone“, ricevendo in cambio l’appellativo di “bollito“. Il tutto con un tono di voce già in quel ...

Advertising

Mslauria77 : RT @strange_days_82: Furibonda rissa tra Contri e Scanzi. Contri : Io con questo cretino non ci sto, sei un cretino! ?????????????? #cartabianca #… - mario0549 : RT @Michele_Anzaldi: Rissa in studio, insulti, urla, no vax che imperversano, ripetute battute sessiste di Corona ('se la moglie non te la… - sara_montefiori : RT @Michele_Anzaldi: Rissa in studio, insulti, urla, no vax che imperversano, ripetute battute sessiste di Corona ('se la moglie non te la… - itrichi : perché Giletti non cerca mica la rissa, noooooo, che scandalo #cartabianca eh ?? #NonelArena - rosad24 : RT @Michele_Anzaldi: Rissa in studio, insulti, urla, no vax che imperversano, ripetute battute sessiste di Corona ('se la moglie non te la… -