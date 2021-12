Calcio, per Eriksen arriva il “No” del CONI. Il danese potrebbe tornare a giocare in patria (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le strade di Christian Eriksen e dell’Inter dovrebbero definitivamente separarsi a fine anno. Dopo il malore capitatogli agli ultimi Europei infatti, il calciatore danese vorrebbe riprendere l’attività agonistica, con un defibrillatore sottocutaneo, cosa che però in Italia non è consentita. Nei prossimi giorni quindi il CONI dovrebbe emettere, tramite una certificazione, il “No” alla ripresa dell’attività sul suolo italiano. Questo, in automatico, liberebbe Eriksen dal vincolo contrattuale con l’Inter – club a cui verrebbe riconosciuta un’indennità assicurativa – consentendo contemporaneamente al centrocampista di “guardarsi” intorno. In altri paesi, come ad esempio Olanda e la stessa Danimarca, giocare con un defibrillatore sottocutaneo è consentito: ecco che quindi alla finestra, dopo l’Ajax, club ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le strade di Christiane dell’Inter dovrebbero definitivamente separarsi a fine anno. Dopo il malore capitatogli agli ultimi Europei infatti, il calciatorevorrebbe riprendere l’attività agonistica, con un defibrillatore sottocutaneo, cosa che però in Italia non è consentita. Nei prossimi giorni quindi ildovrebbe emettere, tramite una certificazione, il “No” alla ripresa dell’attività sul suolo italiano. Questo, in automatico, liberebbedal vincolo contrattuale con l’Inter – club a cui verrebbe riconosciuta un’indennità assicurativa – consentendo contemporaneamente al centrocampista di “guardarsi” intorno. In altri paesi, come ad esempio Olanda e la stessa Danimarca,con un defibrillatore sottocutaneo è consentito: ecco che quindi alla finestra, dopo l’Ajax, club ...

