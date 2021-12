Billie Eilish choc | «Non fossi stata vaccinata sarei morta di Covid»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Coronavirus non guarda nessuno in faccia e nemmeno la popolarità di chi infetta. E nella lunga lista di vip e star che hanno contratto il-19 c’è anche, la popstar americana famosa in tutto il mondo con all’attivo 65 milioni di dischi venduti a soli 19 anni. «Se nonperché è orribile», ha dichiarato durante il programma radiofonico di Howard Stern. La cantante ha svelato di essersi ammalata lo scorso agosto e di esseremale per ben due mesi. E adesso, che finalmente sta bene, ha deciso di lanciare un appello a chi ancora nutre dei dubbi sul vaccino. «Voglio essere chiara: se non...

Agenzia_Ansa : 'Se non avessi fatto il vaccino contro il Covid sarei morta'. Lo ha detto la cantante Billie Eilish durante il prog… - HuffPostItalia : Billie Eilish: 'Ho preso il Covid: sono stata malissimo. Senza vaccino sarei morta' - MediasetTgcom24 : Billie Eilish: 'Se non fossi stata vaccinata sarei morta di Covid' #BillieEilish

Hanno fatto il giro del mondo in un nanosecondo le parole diriguardo il suo rapporto con la pornografia. La cantante 19enne è stata ospite della trasmissione radiofonica ...'Se non mi fossi vaccinata, sarei morta'.non usa mezzi termini per descrivere la sua esperienza con il Covid e, in diretta radiofonica al The Howard Stern show , racconta: 'Ne sono certa: oggi non sarei qui'. La cantante ...Ricerche 2021, i dati di Semrush. Ecco cos'hanno cercato di più gli italiani e le italiane durante l'anno. Raiplay è più cercata di Netflix.Hanno fatto il giro del mondo in un nanosecondo le parole di Billie Eilish riguardo il suo rapporto con la pornografia. La cantante 19enne è stata ospite della trasmissione radiofonica The Howard Ster ...