"Aragoste e polpi sono creature senzienti”. In UK una legge per tutelarli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Buttereste mai il vostro bassotto in una pentola di acqua bollente per cuocerlo vivo? Certo che no. Non solo perché sareste denunciati - giustamente - per maltrattamento di animale, ma anche perché vi sentireste dei mostri a far soffrire in questo modo un essere vivente. Eppure, ci sono specie animali per cui il problema non si pone, come, ad esempio, le Aragoste o i polpi, spesso cucinati in modi particolarmente buoni ma - anche, ainoi - particolarmente atroci, per loro. La questione è stata però oggetto di un recente studio portato avanti dalla London School of Economis, che ha riacceso il dibattito sullo spinoso tema. Il team di ricerca, dopo aver vagliato i trecento studi scientifici esistenti sull’argomento, ha affermato che sia i cefalopodi (polpi, calamari e seppie), sia i decapodi (granchi, astici e gamberi) ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Buttereste mai il vostro bassotto in una pentola di acqua bollente per cuocerlo vivo? Certo che no. Non solo perché sareste denunciati - giustamente - per maltrattamento di animale, ma anche perché vi sentireste dei mostri a far soffrire in questo modo un essere vivente. Eppure, cispecie animali per cui il problema non si pone, come, ad esempio, leo i, spesso cucinati in modi particolarmente buoni ma - anche, ainoi - particolarmente atroci, per loro. La questione è stata però oggetto di un recente studio portato avanti dalla London School of Economis, che ha riacceso il dibattito sullo spinoso tema. Il team di ricerca, dopo aver vagliato i trecento studi scientifici esistenti sull’argomento, ha affermato che sia i cefalopodi (, calamari e seppie), sia i decapodi (granchi, astici e gamberi) ...

