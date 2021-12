Alessandro Verdolini parla dopo la scelta di Andrea Nicole

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)Oggi abbiamo finalmente assistito alladiConte, che ha lasciato Uomini e Donne insieme a Ciprian Aftim, preferendolo ad. Come sappiamo i due hanno trascorso la nottata insieme a casa di lei, senza avvisare la redazione dell’accaduto. In studio naturalmente non sono mancate feroci critiche alla neo L'articolo proviene da Novella 2000.

Alessandro Verdolini non nasconde la delusione per la scelta di Andrea Nicole. La tronista, seduta al centro dello studio di Uomini e Donne, guardando negli occhi il corteggiatore, racconta cos'è ... Gianni e Tina hanno esagerato? Mentre il pubblico commenta, la coppia ha la sua uscita bomba e viene tirata in ballo anche Roberta Giusti ...