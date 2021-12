Alessandro Basciano entra nella casa del Grande Fratello Vip 6? L’indiscrezione sull’ex di Uomini e Donne

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) IlVip 6 sembra proprio che stia affrontando la fase più delicata della sua edizione. La fatidica data del 13 dicembre 2021 ha infatti lasciato il segno sul reality e soprattutto sui piani degli autori del programma, che dopo la teatrale uscita di Alex Belli e quella inaspettata di Francesca Cipriani devono correre ai ripari ed a pensare a quale sia il modo migliore per rimpolpare il cast rimasto in. In tal senso da giorni circolano le voci sui possibili nuovi ingressi di altri Vipponi pronti a scombussolare le dinamiche degli inquilini rimasti in, intensificatesi proprio a ridosso della seconda tornata di possibili uscite che potrebbe andare in scena venerdì 17 dicembre 2021. Oltre alle voci su Eva Grimaldi e Kabir Bedi sono arrivate dunque quelle su...