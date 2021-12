Violenze in carcere, Ciambriello: “Mi costituirò parte civile” (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Dopo i noti fatti di violenza e tortura avvenuti lo scorso anno da parte di agenti di Polizia Penitenziaria nei confronti dei detenuti del padiglione Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere, domani inizierà il processo. Il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, che con le sue denunce e la sua documentazione aveva fatto aprire il procedimento, si costituirà parte civile, difeso dall’avvocato Francesco Piccirillo. Ecco le motivazioni del Garante Ciambriello per la scelta di costituirsi parte civile. “Considero quest’atto come un dovere morale, civile e istituzionale che è tutt’interno al mio Ufficio e alla sua funzione e che intende contribuire a fare luce sugli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Dopo i noti fatti di violenza e tortura avvenuti lo scorso anno dadi agenti di Polizia Penitenziaria nei confronti dei detenuti del padiglione Nilo deldi Santa Maria Capua Vetere, domani inizierà il processo. Il garante campano dei detenuti Samuele, che con le sue denunce e la sua documentazione aveva fatto aprire il procedimento, si costituirà, difeso dall’avvocato Francesco Piccirillo. Ecco le motivazioni del Garanteper la scelta di costituirsi. “Considero quest’atto come un dovere morale,e istituzionale che è tutt’interno al mio Ufficio e alla sua funzione e che intende contribuire a fare luce sugli ...

