Ufficiale | la Procura Figc archivia l’inchiesta sull’esame di italiano di Suarez

(Di martedì 14 dicembre 2021) Lo aveva anticipato il presidente della, Gabriele Gravina, adesso arriva anche l’ufficialità: laFederale hatodidi. Di seguito la nota che lo rende noto. LaFederale, su conforme parere dellaGenerale dello Sport, ha disposto nei giorni scorsi l’zione “allo stato degli atti” del procedimento relativo all’indagine delladella Repubblica di Perugiadel calciatorevolto ad ottenere la cittadinanza italiana, in attesa della trasmissione di eventuali ulteriori atti di indagine e/o processuali dalla competente Autorità Giudiziaria. Dalla documentazione ricevuta ...

Esame Suarez, UFFICIALE l'archiviazione del caso: nessun illecito sportivo. Non sono emersi elementi sufficienti La notizia era nell'aria da giorni, ora è anche ufficiale. La Procura Federale, su conf ...