Tragedia sui binari della Roma-Napoli (via Formia): investita una persona, treni in tilt (Di martedì 14 dicembre 2021) Ancora una Tragedia sui binari. Dopo l'uomo trovato questa mattina senza vita nei pressi della stazione ferroviaria di Roma 'Nomentana', nel pomeriggio c'è stato (purtroppo) un altro investimento. Questa volta sulla tratta ferroviaria Roma-Napoli, via Formia. A confermarlo proprio trenitalia perché i treni, come si può immaginare, sono in tilt ed è in corso queste ore una riprogrammazione degli orari. Roma-Napoli, persona investita tra Itri e Formia: treni in tilt Intorno alle 17.20 una persona, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stata investita sui binari.

