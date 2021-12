Tennis | Matteo Berrettini | “Giocherò ATP Cup e Australian Open | fondamentale vaccinarsi”

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il 2021 non si è purtroppo concluso nel migliore dei modi, con il ritiro alle ATP Finals ed il forfait alla Coppa Davis.sta risolvendo al meglio i propri problemi fisici ed è pronto a lanciarsi verso la nuova stagione che partirà nel mese di gennaio. L’azzurro è stato intervistato da Sportface ed ha dichiarato: “Sto bene,regolarmente Atp Cup ed”. Un commento anche sulla questione Novak Djokovic che tiene banco: il serbo non è vaccinato e dovrebbe saltare l’appuntamento con il primo Slam stagionale. Le sue parole: “Per meè la cosa giusta da fare per far ripartire il mondo”. Prosegue: “Ho la mia idea sui vaccini, ma è un discorso che apre tantissime parentesi ed io sono unta, quindi preferisco parlare di ...

Non può mancare una considerazione sullo straordinario 2021 di Berrettini, dele in generale ...pensare di essere diventato come gli atleti che guardavo quando ero piccolo - ammette- . A ...'Sto bene, giocherò regolarmente Atp Cup ed Australian Open ".Berrettini è pronto, o meglio lo sarà, per l'inizio della nuova stagione. Che avrà come ... quindi preferisco parlare di. L'...Un infortunio agli addominali lo ha fermato sul più bello, in piene Nitto Atp Finals e con le Davis Cup Finals alle porte, appuntamento a cui è stato costretto a rinunciare, ma adesso Matteo Berrettin ..."Sto bene, giocherò regolarmente Atp Cup ed Australian Open ". Dopo la rinuncia per infortunio alle Atp finals di novembre a Torino, Matteo Berrettini fa chiarezza sulle sue condizioni fisiche e antic ...