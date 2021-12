Sorpreso in asilo nido mentre ruba utensili in cucina, 47enne arrestato (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma – Particolare attenzione è stata rivolta ad alcuni furti avvenuti all’interno di istituti scolastici, con l’intensificazione, da parte della Questura, dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione di reati predatori. A finire in manette un italiano di 47 anni. Ieri notte, intorno alle ore 01.30, personale della Polizia Locale Roma Capitale XI Gruppo Marconi, è intervenuto presso un asilo nido di via del Trullo dove era scattato l’allarme. Sul posto gli agenti, notando che all’interno del plesso vi era una persona con cappuccio e mascherina intento a riporre alcuni oggetti all’interno di una busta, hanno immediatamente allertato la centrale operativa per richiesta di ausilio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo che, unitamente alle unità della Polizia Locale, hanno scavalcato la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma – Particolare attenzione è stata rivolta ad alcuni furti avvenuti all’interno di istituti scolastici, con l’intensificazione, da parte della Questura, dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione di reati predatori. A finire in manette un italiano di 47 anni. Ieri notte, intorno alle ore 01.30, personale della Polizia Locale Roma Capitale XI Gruppo Marconi, è intervenuto presso undi via del Trullo dove era scattato l’allarme. Sul posto gli agenti, notando che all’interno del plesso vi era una persona con cappuccio e mascherina intento a riporre alcuni oggetti all’interno di una busta, hanno immediatamente allertato la centrale operativa per richiesta di ausilio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo che, unitamente alle unità della Polizia Locale, hanno scavalcato la ...

