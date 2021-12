“Scudetto? Le favorite sono soltanto due, una big non è pronta”, il parere dell’ex Napoli (Di martedì 14 dicembre 2021) Giovanni Galeone, ex allenatore del Napoli, è intervenuto quest’oggi a “Febbre a 90”, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Barcellona a mio avviso è alla portata del Napoli, una volta era diverso, i blaugrana hanno ottimi giocatori fantastici della cantera, Dembelè lo consideravo uno dei primi 5 in Europa. Ultimamente ho visto la squadra in difficoltà, Xavi cambia molto, Jordi Alba e Piquet non sono più gli stessi, ma il Barça in mezzo non ha grandi filtri, secondo me è stato un bel sorteggio. Se avesse pescato il Borussia Dortmund, infatti, sarebbe stato peggio. Barcellona Napoli Xavi Anche la Lazio ha avuto un accoppiamento duro, con il Porto. Poi Sarri sta facendo fatica, come accadde a Napoli all’inizio, ha bisogno di tempo per convincere i giocatori, se ci ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 dicembre 2021) Giovanni Galeone, ex allenatore del, è intervenuto quest’oggi a “Febbre a 90”, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Barcellona a mio avviso è alla portata del, una volta era diverso, i blaugrana hanno ottimi giocatori fantastici della cantera, Dembelè lo consideravo uno dei primi 5 in Europa. Ultimamente ho visto la squadra in difficoltà, Xavi cambia molto, Jordi Alba e Piquet nonpiù gli stessi, ma il Barça in mezzo non ha grandi filtri, secondo me è stato un bel sorteggio. Se avesse pescato il Borussia Dortmund, infatti, sarebbe stato peggio. BarcellonaXavi Anche la Lazio ha avuto un accoppiamento duro, con il Porto. Poi Sarri sta facendo fatica, come accadde aall’inizio, ha bisogno di tempo per convincere i giocatori, se ci ...

Advertising

ENJOYBET_OIA : #Scommesse #calcio Serie A: cambiano le quote antepost di #Enjoybet e #Betaland dopo la 17MA giornata Le 4 favorite… - Betaland_it : RT @betalandclover: #Antepost #SerieA: ecco come cambia la lavagna #Betaland dopo la 17ma giornata ...le 4 favorite per lo scudetto sono vi… - betalandclover : #Antepost #SerieA: ecco come cambia la lavagna #Betaland dopo la 17ma giornata ...le 4 favorite per lo scudetto son… - Milannews24_com : #Canovi dice la sua sulla corsa scudetto in #SerieA - AzzurriFanPhil : @araujopampanin 6. Juventus “Scudetto favorite” -