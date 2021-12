Mercato, Roma al lavoro per un calciatore in uscita dal Bayern (Di martedì 14 dicembre 2021) La Roma è molto attivo nel Mercato in entrata. Mourinho è stato chiaro a gennaio aspetta almeno tre rinforzi e Tiago Pinto è al lavoro per accontentare il proprio tecnico. Marc Roca, centrocampista del Bayern Monaco Uno dei reparti da rinforzare con massima priorità in casa Roma è sicuramente il centrocampo. Il nome più caldo resta quello di Marc Roca, esubero del Bayern Monaco, dove non sta trovando spazio, e offerto dai bavaresi anche in prestito secco o con opzione per il riscatto. A riportarlo è CalcioMercato.com. Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) Laè molto attivo nelin entrata. Mourinho è stato chiaro a gennaio aspetta almeno tre rinforzi e Tiago Pinto è alper accontentare il proprio tecnico. Marc Roca, centrocampista delMonaco Uno dei reparti da rinforzare con massima priorità in casaè sicuramente il centrocampo. Il nome più caldo resta quello di Marc Roca, esubero delMonaco, dove non sta trovando spazio, e offerto dai bavaresi anche in prestito secco o con opzione per il riscatto. A riportarlo è Calcio.com.

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Roma La salvezza di Thiago Motta ... ma ieri si è giocato anche per il campionato e la Roma ha raggiunto proprio la Juventus al sesto ... si sono anche infortunati) e che sarà quella, fra le grandi italiane, più legata al mercato di ...

Gas auto ed elettricità alle stelle: meglio le tariffe amministrate? Prezzo gas stellare: insoluti e fallimenti Cosa dicono a Roma e a Bruxelles sul prezzo del gas e dell'elettricità? Pare che si stia assistendo è una normale manifestazione del libero mercato. E che ...

Mercato Roma: occasione Arthur per il centrocampo di Mourinho ForzaRoma.info Erede Dzeko, occhio al ‘pallino’ di Marotta | I dettagli dell’affare Il bosniaco è stato preso a zero dalla Roma, escluso il bonus Champions ... compierà 36 anni il prossimo 17 marzo – obbliga comunque l’Inter a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo centravanti ...

Mercatini di Natale a Roma 2021: arriva l’Hippie Market Christmas Edition a Parco Labia I mercatini di Natale più suggestivi della Capitale: a Roma torna l’Hippie Market di Parco Labia in X-Mas Edition il 18 e 19 dicembre 2021 ...

