La giornalista Rai Goracci aggredita in Romania dalla senatrice no vax: «Sequestrata e picchiata» (video) (Di martedì 14 dicembre 2021) Prima sequestrati, poi aggrediti e perfino accusati di aver rubato. È successo alla giornalista Rai Lucia Goracci e alla sua troupe in Romania, dove erano andati per un servizio sulla situazione nel Paese «penultimo per somministrazione dei vaccini» anti Covid. Nell'ambito del reportage, Goracci e la troupe hanno raggiunto nel suo studio anche la senatrice no vax Diana Șoșoacă ed è stata proprio quest'ultima a rendersi protagonista di quei comportamenti impensabili, tanto più perché messi in atto da una parlamentare. L'«incredibile» reazione della senatrice all'intervista Le domande di Goracci, cronista rigorosa e inviata di grande esperienza, hanno immediatamente innervosito la senatrice, indisponibile ad ammettere anche solo l'esistenza della ...

