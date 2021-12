In Grecia record di morti per Covid ma il 25% della popolazione segue i no - vax e non si vaccina

(Di martedì 14 dicembre 2021) Non sarà solo colpa loro ma è certo che i no - vax stanno facendo danno ovunque nel mondo con la loro ostinazione nel non credere alla scienza ma piuttosto ai ciarlatani. Le autorità sanitarie greche ...

Advertising

stefano688 : Record di decessi in Grecia, il 25% ancora rifiuta il vaccino - Salvotrombetta3 : @LegaSalvini Io non capisco perché Monti che ha il record mondiale mai eguagliato delle cazzate al buio ( sono le p… - margherita27117 : RT @539th: La Grecia è prossima al proprio record giornaliero di decessi. Il paese fu sostanzialmente risparmiato dalla prima ondata, e non… - nonmiscrivere8 : RT @539th: La Grecia è prossima al proprio record giornaliero di decessi. Il paese fu sostanzialmente risparmiato dalla prima ondata, e non… - StefaniaFalone : RT @539th: La Grecia è prossima al proprio record giornaliero di decessi. Il paese fu sostanzialmente risparmiato dalla prima ondata, e non… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia record

LaPresse

Non sarà solo colpa loro ma è certo che i no - vax stanno facendo danno ovunque nel mondo con la loro ostinazione nel non credere alla scienza ma piuttosto ai ciarlatani. Le autorità sanitarie greche ......inai danni dell'Alba Berlino. I biancorossi, nel Principato di Monaco, hanno interrotto una serie di sconfitte. L'Olimpia ha affrontato il Panathinaikos 22 volte nella sua storia . Il...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’i ...Nel paese che ha 11 milioni di abitanti (l'Italia 60 milioni) ci sono stati 130 morti in un giorno. Il premier Mitsotakis ha annunciato un piano per multare mensilmente di 100 euro i cittadini over 60 ...