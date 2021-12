Il tailleur total white di Miriam Leone è perfetto per illuminare le feste (Di martedì 14 dicembre 2021) Alla presentazione del film Diabolik, dove interpreta Eva Kant, l'attrice ha indossato un completo molto chic della maison Prada. Alla photocall era presente anche Serena Rossi, Elizabeth nella pellicola, con un outfit firmato Valentino. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 14 dicembre 2021) Alla presentazione del film Diabolik, dove interpreta Eva Kant, l'attrice ha indossato un completo molto chic della maison Prada. Alla photocall era presente anche Serena Rossi, Elizabeth nella pellicola, con un outfit firmato Valentino. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : Il tailleur total white di Miriam Leone è perfetto per illuminare le feste - infoitcultura : Il tailleur total white di Miriam Leone è perfetto per illuminare le feste - zazoomblog : Il tailleur total white di Miriam Leone è perfetto per illuminare le feste - #tailleur #total #white #Miriam… - MaredAmare : Total look in grigio super chic con il tailleur pantalone e la blusa fantasia del brand DONNA L.T. Ph. Donna L.T.… -