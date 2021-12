"Grande Fratello Vip": Soleil Sorge in lacrime dopo l'uscita di Alex Belli (Di martedì 14 dicembre 2021) Nell'ultima puntata di 'Grande Fratello Vip' , Alex Belli è stato costretto ad abbandonare la Casa per aver infranto il regolamento (non ha rispettato il distanziamento durante l'incontro con la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 dicembre 2021) Nell'ultima puntata di 'Vip' ,è stato costretto ad abbandonare la Casa per aver infranto il regolamento (non ha rispettato il distanziamento durante l'incontro con la ...

Advertising

9hiara : CLIP ARTISTICA ???? #gfvip Alex Belli lascia il GF Vip - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: via @GrandeFratello - instaNewsIT : Tutta la verità su alex belli #gfvip - Valenti12599711 : Ragazzi ma come si fa a partecipare come pubblico al grande fratello?? #gfvip - carolinaporcoxd : non seguo il grande fratello ma lulu e manuel mi sembrano più spontanei #GFvip - cinziabruzzo : Ma se facessero vedere un po' più di amici invece di sta merdaccia del grande fratello, che tanto ci sono le dirett… -