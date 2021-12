Genoa-Salernitana, le formazioni ufficiali: Shevchenko sorprende tutti (Di martedì 14 dicembre 2021) Entrambe le squadre vogliono vincere, con questa filosofia si giocherà Genoa-Salernitana. Anche se non sono punti utili alla classifica sia Andrij Shevchenko che Stefano Colantuono vogliono ritrovare la vittoria. Fattore che aiuterebbe anche in campionato. Per questo motivo è incredibile la scelta del mister ucraino di schierare l’attacco titolare dei suoi Grifoni: Genoa: Semper, Biraschi, Bani, Vasquez, Sabelli, Hernani, Galdames, Portanova, Cambiaso, Destro, Ekuban. All. Shevchenko. ?? Gli undici Grifoni per #GenoaSalernitana? #CoppaItalia pic.twitter.com/swwsG9KONR— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 14, 2021 Salernitana: Fiorillo, Jaroszynski, Schiavone, Djuric, Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Bogdan, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) Entrambe le squadre vogliono vincere, con questa filosofia si giocherà. Anche se non sono punti utili alla classifica sia Andrijche Stefano Colantuono vogliono ritrovare la vittoria. Fattore che aiuterebbe anche in campionato. Per questo motivo è incredibile la scelta del mister ucraino di schierare l’attacco titolare dei suoi Grifoni:: Semper, Biraschi, Bani, Vasquez, Sabelli, Hernani, Galdames, Portanova, Cambiaso, Destro, Ekuban. All.. ?? Gli undici Grifoni per #? #CoppaItalia pic.twitter.com/swwsG9KONR—CFC (@CFC) December 14, 2021: Fiorillo, Jaroszynski, Schiavone, Djuric, Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Bogdan, ...

