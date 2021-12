Genoa | Blazquez | «Fiducia in Shevchenko | usciremo insieme da questo momento»

(Di martedì 14 dicembre 2021) Andres, uno dei rappresentanti della nuova proprietà del, parla prima del match di Coppa Italia con la Salernitana Ai microfoni di Mediaset, Andresha parlato prima di–Salernitana.– «Nelavorando. Siamo qui da pochi mesi, andremo avanti tuttie non siamo preoccupati».– «Piena, nessun dubbio. Siamo molto contenti con lui, ce la faremo tutti uniti». DIFFICOLTA’ ASPETTATE – «Tanti infortunati non ce li aspettavamo, ma poco a poco torneranno tutti. Nel mercato speriamo di fare un buon lavoro per poi chiudere bene il resto della stagione». MERCATO – «Ce ne sono diverse di soluzioni, ma il piano è chiaro. Lavoriamo già ...

Andres, uno dei rappresentanti della nuova proprietà del, parla prima del match di Coppa Italia con la Salernitana Ai microfoni di Mediaset, Andresha parlato prima di- Salernitana. MOMENTO - "Ne usciremo lavorando insieme. Siamo qui da pochi mesi, andremo avanti tutti insieme e non siamo preoccupati". SHEVCHENKO - "Piena fiducia, ......societario del nuovoil quale, da un lato, seguiterà a parlare italiano con Zangrillo, Zarbano e Preziosi e, dall'altro, le lingue straniere con Wander, Pasko, Arciniegas e Andres. La ...Così il manager del 777 Partners poco prima del calcio d'inizio della sfida di Coppa Italia contro la Salernitana: "Sheva? Piena fiducia in lui e in Johannes Spors" ...La nuova figura dirigenziale complessiva in casa Genoa sarà ricpoerta dal tedesco Johanne Spors, un incarico "alla Marotta" con delega del cda ...