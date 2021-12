Droga nella piega di un maglione e coltello nello zaino | controlli presso gli istituti telesini

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) –mattinata di oggi i carabinieri di Telese Terme con l’ausilio di un’unità cinofila del nucleo carabinieri di Sarno (SA), hanno svolto un servizio finalizzato alla prevenzione dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degliscolastici del comprensorio. Nel corso del servizio il cane antiha segnalato ai militari operanti un minore che all’atto dell’ingressoscuola occultava all’interno di unadelmezzo grammo di hashish. Un altro coetaneo, sempre grazie alla segnalazione di “Nino”, questo è il nome del cane imto nell’operazione, è stato controllato e trovato in possesso di una serramanico di 9 cm che occultava ...

