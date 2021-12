Cessione Sampdoria | la smentita di Baraldi | «Non è assolutamente vero»

(Di martedì 14 dicembre 2021) Lucaha smentito le voci che lo vorrebbero come uno dei possibili acquirenti dellaLuca, uno dei nomi indicati da Il Secolo XIX come possibile acquirente per conto del patron di Segafredo, ha smentito qualsiasi interesse per il mondo del calcio e la. Le dichiarazioni riportate da Sportando. INTERESSE SMENTITO – «? Non è, smentisco categoricamente un ritorno del nostro gruppo nel calcio. Siamo già abbastanza presi con il basket (Virtus Bologna) e il ciclismo (Trek Segafredo)». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

