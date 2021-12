Vittorio Feltri difende Amazon, ma non sa nemmeno come funziona (Di lunedì 13 dicembre 2021) Da una parte ci sono personaggi pubblici (politici, come Matteo Salvini) che hanno commentato la maxi-sanzione da un miliardo di euro fatta dall’AGCM nei confronti del gigante dell’e-commerce cavalcando hashtag e senza capire quale sia il vero senso di quella multa. Dall’altra c’è chi difende l’azienda non capendo, come sopra, cosa sia realmente accaduto e, soprattutto, senza avere la minima idea di come funzioni quella piattaforma. E così l’editoriale di Vittorio Feltri su Amazon ha dei risvolti tragicomici. LEGGI ANCHE > L’antitrust italiano sanziona Amazon per 1 miliardo di euro: abuso di posizione dominante per la logistica Il fondatore di Libero – ora editorialista del giornale diretto dal due Sallusti-Senaldi e Consigliere Comunale di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Da una parte ci sono personaggi pubblici (politici,Matteo Salvini) che hanno commentato la maxi-sanzione da un miliardo di euro fatta dall’AGCM nei confronti del gigante dell’e-commerce cavalcando hashtag e senza capire quale sia il vero senso di quella multa. Dall’altra c’è chil’azienda non capendo,sopra, cosa sia realmente accaduto e, soprattutto, senza avere la minima idea difunzioni quella piattaforma. E così l’editoriale disuha dei risvolti tragicomici. LEGGI ANCHE > L’antitrust italiano sanzionaper 1 miliardo di euro: abuso di posizione dominante per la logistica Il fondatore di Libero – ora editorialista del giornale diretto dal due Sallusti-Senaldi e Consigliere Comunale di ...

