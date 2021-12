Venezia, Zanetti: “Con le big non abbiamo niente da perdere, Inter la più forte” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Il gap tecnico è importante, ma nel calcio contano anche altre cose, siamo stati bravi a restare in partita. Una partita a viso aperto. In questo momento non è la miglior Juve, ma ha le carte in regola per centrare un filotto importante. Con le piccole paghiamo il peso di dover vinvere a tutti i costi. E’ una squadra molto giovane con molti ragazzi stranieri, che non hanno mai fatto la Serie A. Siamo tutti esordienti. Con le grandi squadre non abbiamo nulla da perdere“. Così il tecnico del Venezia Paolo Zanetti, a Radio anch’io sport. E ancora: “Il calendario asincrono crea delle criticità, abbiamo incontrato molte big in cinque partite. Per una piccola diventa un problema mentale. Poi è chiaro che le squadre vanno incontrate tutte. Tra le grandi credo che l’Inter stia dimostrando ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Il gap tecnico è importante, ma nel calcio contano anche altre cose, siamo stati bravi a restare in partita. Una partita a viso aperto. In questo momento non è la miglior Juve, ma ha le carte in regola per centrare un filotto importante. Con le piccole paghiamo il peso di dover vinvere a tutti i costi. E’ una squadra molto giovane con molti ragazzi stranieri, che non hanno mai fatto la Serie A. Siamo tutti esordienti. Con le grandi squadre nonnulla da“. Così il tecnico delPaolo, a Radio anch’io sport. E ancora: “Il calendario asincrono crea delle criticità,incontrato molte big in cinque partite. Per una piccola diventa un problema mentale. Poi è chiaro che le squadre vanno incontrate tutte. Tra le grandi credo che l’stia dimostrando ...

