Variante Omicron, Boris Johnson: “Sta producendo ospedalizzazioni, mettiamo da parte l’idea che sia una versione più lieve del virus” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Qui nella capitale probabilmente i casi di Omicron rappresentano il 40% dei contagi e domani rappresenteranno la maggior parte dei casi”. Così Boris Johnson parlando della Variante Omicron. “Omicron sta producendo ospedalizzazioni e abbiamo il primo morto confermato – ha aggiunto – Penso che dobbiamo mettere da parte l’idea che sia una versione più lieve del virus riconoscendo il ritmo con cui accelera nella popolazione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Qui nella capitale probabilmente i casi dirappresentano il 40% dei contagi e domani rappresenteranno la maggiordei casi”. Cosìparlando della. “stae abbiamo il primo morto confermato – ha aggiunto – Penso che dobbiamo mettere dache sia unapiùdelriconoscendo il ritmo con cui accelera nella popolazione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

RobertoBurioni : Se questi dati MOLTO preliminari fossero confermati significherebbe che la variante omicron di SARS-CoV-2 è uno dei… - GuidoDeMartini : ???? FARAGE ???? Dal Primo Ministro che è un bugiardo compulsivo e non riesce a pettinarsi bene, dichiarazione di disas… - SkyTG24 : 'L'inverno sarà durissimo e bisognerà prendere decisioni finalizzate al contenimento del virus'. È il pensiero di W… - GilgameshF_a_te : @Adnkronos La variante omicron che è estremamente meno letale della delta, che è estremamente meno letale della cov… - incaxxatonero : RT @AxiaFel: Il prof. Broccolo evidenzia come una variante molto contagiosa ma che dà sintomi lievi come sembrerebbe essere la Omicron, sar… -