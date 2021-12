Ultime Notizie Roma del 13-12-2021 ore 16:10 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno nell’agenzia cave del secondo il monitoraggio quotidiano dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in 8 regioni italiane e sale la percentuale di posti nelle terapie Intensive occupati da pazienti covid nella provincia autonoma di Trento la percentuale arriva al 20% nelle Marche al 14% nel Lazio il 12 in Piemonte Umbria al 8% in Campania Sicilia Toscana al 6% il tasso di occupazione scienze invece in Calabria al 11% e 12 Bolzano al 19% restano stabili Oltre la soglia del 10% Friuli Venezia Giulia 15% in Veneto 13 % invece in cinque regioni il tasso di occupazione dei posti letto nelle in aria medica o non critica da parte dei pazienti covid della pubblica amministrazione di Bolzano al 18% della Calabria il 17% della pubblica amministrazione di Trento al 16% ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno nell’agenzia cave del secondo il monitoraggio quotidiano dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in 8 regioni italiane e sale la percentuale di posti nelle terapie Intensive occupati da pazienti covid nella provincia autonoma di Trento la percentuale arriva al 20% nelle Marche al 14% nel Lazio il 12 in Piemonte Umbria al 8% in Campania Sicilia Toscana al 6% il tasso di occupazione scienze invece in Calabria al 11% e 12 Bolzano al 19% restano stabili Oltre la soglia del 10% Friuli Venezia Giulia 15% in Veneto 13 % invece in cinque regioni il tasso di occupazione dei posti letto nelle in aria medica o non critica da parte dei pazienti covid della pubblica amministrazione di Bolzano al 18% della Calabria il 17% della pubblica amministrazione di Trento al 16% ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Scuola, Bianchi: "Non ci sarà nessun anticipo delle vacanze di Natale" ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE) Bianchi: 'Vaccini a bimbi 5 - 11 anni si facciano con fiducia' ...

Covid, il Veneto verso la zona gialla Il governatore, Luca Zaia, mette in guardia sulla situazione critica della regione che dalla prossima settimana potrebbe essere in zona gialla Le notizie di oggi 13 dicembre: il possibile ingresso del Veneto in zona gialla, l'aumento del tasso di occupazione nelle terapie intensive, la copertina del Time celebra Elon Musk Persona, il messaggio ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini Corriere della Sera Superlega volley maschile, Perugia di nuovo in testa alla classifica Volley, i risultati della dodicesima giornata di Superlega maschile: Perugia di nuovo in testa alla classifica. Vince Modena. Si sono giocate ieri le gare della dodicesima giornata di Superlega volley ...

Completato il Fellini Museum a Rimini Il Fellini Museum completa la sua offerta culturale inaugurando l’ultima sezione del proprio complesso. Stiamo parlando del Palazzo del Fulgor, lo storico palazzo settecentesco che dal 12 dicembre è ...

