Sondaggi politici | Pd ancora primo partito

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Pd di Enrico Lettain Italia nell’orientamento di voto degli italiani. Questo quanto rileva l’ultimoo politico Swg per il Tg La7 di oggi. Al secondo posto segueFratelli d’Italia di Meloni. Più in dettaglio, dem al 22,1% (+0,6% in una settimana, FdI al 20,2% (+0,4%), Lega al 19% (+0,5%), M5S al 14,3% (-0,8%), Forza Italia al 7,7% (+0,4%), Azione al 3,8% (-0,2%), Verdi al 2,5% (+0,2%), Mdp Articolo 1 al 2,3% (+0,1), Sinistra Italiana al 2,2% (-0,1%) e Italia Viva al 2,1% (-0,4%). L'articolo proviene da Italia Sera.