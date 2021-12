Ravanusa, i morti diventano 7. "Pioggia e metano": esplosione stile Beirut, ipotesi sconcertante (Di lunedì 13 dicembre 2021) Salgono a sette i morti del crollo delle palazzine di Ravanusa, ad Agrigento: dalle macerie del disastro di sabato sera sono stati estratti altri 4 corpi. Una strage annunciata, sostiene qualche testimone riferendo della puzza di gas che qualche residente aveva avvertito nell'ultima settimana. La signora Rosa Carmina, prima estratta viva dall'edificio, aveva però smentito con veemenza l'esistenza di qualsiasi "precedente" in questo senso. Resta una certezza: la Procura di Agrigento, per bocca del capo dei pm Luigi Patronaggio, indaga per "omicidio colposo" e "disastro colposo", "tutte le piste restano aperte" anche se quella più probabile resta la fuga di gas da una tubatura cittadina. Cosa abbia determinato la formazione di una sacca di metano così ingente da provocare un "effetto Beirut", come spiegato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Salgono a sette idel crollo delle palazzine di, ad Agrigento: dalle macerie del disastro di sabato sera sono stati estratti altri 4 corpi. Una strage annunciata, sostiene qualche testimone riferendo della puzza di gas che qualche residente aveva avvertito nell'ultima settimana. La signora Rosa Carmina, prima estratta viva dall'edificio, aveva però smentito con veemenza l'esistenza di qualsiasi "precedente" in questo senso. Resta una certezza: la Procura di Agrigento, per bocca del capo dei pm Luigi Patronaggio, indaga per "omicidio colposo" e "disastro colposo", "tutte le piste restano aperte" anche se quella più probabile resta la fuga di gas da una tubatura cittadina. Cosa abbia determinato la formazione di una sacca dicosì ingente da provocare un "effetto", come spiegato ...

Advertising

TeresaBellanova : Spaventose le immagini da #Ravanusa dove una fuga di gas ha provocato il crollo di una vasta area, con morti e feri… - VittorioSgarbi : Com’è possibile che nel 2021, in tempi in cui la tecnologia governa la nostra vita quotidiana anche nelle cose più… - Tg3web : Un intero quartiere distrutto a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Un'esplosione per un'ingente perdita di gas. I… - euronewsit : Altri tre morti sotto le macerie a Ravanusa, si cercano ancora i dispersi - Libero_official : 'Non escludiamo nessuna ipotesi'. #Ravanusa, sono 7 i morti nel crollo delle palazzine -