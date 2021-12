Pnrr | Fontana | ' su investimenti serve condivisione con Regioni'

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare contrapposizioni traed Enti locali suglida portare avanti con i fondi del, sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci fosse unadelle scelte, tenuto conto anche del fatto che tutti i fondi europei della programmazione settennale passano dalle". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio, intervenendo questa mattina all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. Guardando alla stretta attualità e proiettando il ragionamento sul tema dell'Autonomia, il governatore della Lombardia ha sottolineato come "la pandemia sia stata la dimostrazione dell'efficienza del governo territoriale rispetto a ...

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr Fontana

Affaritaliani.it

...tra Regioni ed Enti locali sugli investimenti da portare avanti con i fondi del, sarebbe ... Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio, intervenendo questa mattina all'evento '...... anche sulla spinta del. Dalle 10 alle 21 per l'intera giornata (anche in diretta streaming), ... saranno presenti: Giuseppe Sala , Sindaco di Milano, Attilio, Presidente della Giunta ...Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Per evitare contrapposizioni tra Regioni ed Enti locali sugli investimenti da portare avanti con i fondi del Pnrr, sarebbe logico, oltre che auspicabile, che ci fosse un ...Milano la Lombardia in zona gialla a Natale? Forse no. Il condizionale è d'obbligo ma secondo il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, la situazione sul fronte dell'epidemia da covid sta miglio ...