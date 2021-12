Per la ristorazione forse il peggio è passato

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Riccardo Uleri è un signore alto e concreto, punta all’essenziale e non è tipo da farsi prendere da facili entusiasmi, soprattutto dopo quel 2020 che ha visto in due mesi ribaltare completamente tutte le sue aspettative. Alla guida di un’azienda in grande espansione, Longino&Cardenal, quotata in borsa e leader di riferimento assoluto per la fornitura di materie prime di grande livello all’alta, ha dovuto ribaltare tutti i suoi piani e rimettere in gioco le sue prospettive, cambiando in corsa un business che ha sostanzialmente inventato lui e che non era mai stato così florido come nel 2019. A pochi giorni dall’inizio del primo lockdown ha iniziato a proporre ai privati gli ingredienti di qualità che fino a qualche giorno prima erano esclusivo appannaggio degli chef, e grazie a questa potente intuizione e a un team che è stato in grado in pochi mesi di ...