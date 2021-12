Pensionati scuola con 67 anni d’età: come ottenere, se spettanti, una 2^ e 3^ pensione. Scheda (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alcuni Pensionati scuola che hanno già compiuto o che compiranno il 67°anno di età devono controllare, accedendo con lo SPID, il proprio Estratto Conto INPS. Devono essere in particolare esaminate le parti di colore azzurro e verde. Sono le indicazioni del prof. Boninsegna (Snals Verona) in una Scheda inviata alla nostra redazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alcuniche hanno già compiuto o che compiranno il 67°anno di età devono controllare, accedendo con lo SPID, il proprio Estratto Conto INPS. Devono essere in particolare esaminate le parti di colore azzurro e verde. Sono le indicazioni del prof. Boninsegna (Snals Verona) in unainviata alla nostra redazione. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pensionati scuola con 67 anni d’età: come ottenere, se spettanti, una 2^ e 3^ pensione. Scheda - eaglesroby : @fattoquotidiano Tanto faranno ancora di peggio, se vinceranno le elezioni..Non mi aspetto niente di buono, per i l… - M_Dellorto : @iaiacercacasa @2gobbo @ardigiorgio Esiste anche una terza risposta: che lasci il posto a qualcuno che sappia fare… - ilcecc88 : @gloriaparveth @iannetts70 @ElenaLorenzini9 @Albertocam4 Provo a ripetere: no parchi, no scuola, no gioco di gruppo… - ZanellaRina : RT @Mirkosway74: @Gigadesires @aspettaaspetta L'obbligo è già stato pianificato,ma x essere accettato dalla società verrà imposto una categ… -