Nuoto | abusi su una 13enne | l’ex olimpionico Agnel ha confessato

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il nuotatore francese Yannick, finito al centro di uno scandalo persu minore, si è dichiarato colpevole. A renderlo noto è stata la procuratrice della Repubblica di Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, a L’Equipe. La donna, a capo dell’inchiesta, ha spiegato che“non ha avuto la sensazione di aver costretto la giovane donna e si rammarica di non aver riflettuto sulla differenza d’età”. I fatti risalgono al 2016, quando il nuotatore aveva 24 anni e la ragazza, figlia delallenatore Lionel Horter, appena 13. L’avvocato dinon si è voluto esprimere in merito, mentre la polizia ha ascoltato a lungo la vittima, Naome, che ha fornito la sua versione. Di contro,è stato posto in custodia. L’uomo si è ritirato dall’attività agonistica ...

... figlia dell'ex allenatore di Agnel, Lionel Horter, il tecnico che portò Roxana Maracineanu, attuale ministro dello Sport, a regalare il primo oro iridato alfrancese.L'ex olimpionico difrancese, Yannick Agnel, sotto inchiesta da sabato per stupro e violenze su una minorenne, "ha confessato i fatti contestati", ha annunciato la procuratrice della Repubblica di Mulhouse, nell'...La ragazza in questione è Naome Horter, figlia dell'ex allenatore di Agnel, Lionel. È quanto annunciato dalla procuratrice della Repubblica di Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, in riferimento al caso del ...L’ex campione olimpionico di nuoto Yannick Agnel ha confessato: nel 2016 ha avuto rapporti sessuali con una tredicenne. In quello stesso anno Agnel veniva anche cacciato dal club del quale faceva part ...