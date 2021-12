Infortunio e malattia professionale: invariati gli indennizzi per danno biologico (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con la Circolare n. 33 del 24 novembre 2021, l’INAIL ha comunicato gli importi degli indennizzi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2021 per Infortunio e malattia professionale, alla luce della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati stimato dall’ISTAT, di segno negativo (- 0,3%) intervenuta tra il 2019 e il 2020. Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto della rivalutazione riferita all’anno 2020 e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale riferiti alla tabella vigente in relazione alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con la Circolare n. 33 del 24 novembre 2021, l’INAIL ha comunicato gli importi deglidelcon decorrenza 1° luglio 2021 per, alla luce della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati stimato dall’ISTAT, di segno negativo (- 0,3%) intervenuta tra il 2019 e il 2020. Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto della rivalutazione riferita all’anno 2020 e si applica agli importi deglidelin capitale riferiti alla tabella vigente in relazione alla data dell’evento lesivo e agli importi degliin rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio ...

