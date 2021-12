Infissi, come usare il bonus 110%: tutte le regole e le scadenze (Di lunedì 13 dicembre 2021) come riporta la Legge di bilancio, il Superbonus verrà esteso fino al 2023 e non ci sarà più il vincolo del tetto Isee per le villette: l’unico limite sarà aver completato il 30% dei lavori. Inoltre, è stato introdotto un emendamento salva-Infissi che nel Superbonus mancava. Ma come funziona il salva-Infissi e quali sono le nuove scadenze? Potrà usufruire del salva-Infissi solo chi ha effettuato l’intervento di sostituzione degli Infissi in combinazione con altri lavori di ristrutturazione, come la sostituzione della caldaia con una a condensazione, oppure con la realizzazione del cappotto termico. Questo perché la sostituzione degli Infissi viene considerato un lavoro aggiuntivo, ovvero “non ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 13 dicembre 2021)riporta la Legge di bilancio, il Superverrà esteso fino al 2023 e non ci sarà più il vincolo del tetto Isee per le villette: l’unico limite sarà aver completato il 30% dei lavori. Inoltre, è stato introdotto un emendamento salva-che nel Supermancava. Mafunziona il salva-e quali sono le nuove? Potrà usufruire del salva-solo chi ha effettuato l’intervento di sostituzione degliin combinazione con altri lavori di ristrutturazione,la sostituzione della caldaia con una a condensazione, oppure con la realizzazione del cappotto termico. Questo perché la sostituzione degliviene considerato un lavoro aggiuntivo, ovvero “non ...

