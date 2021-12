Il sindaco di Jesi Massimo Bacci a tutto campo. 'Caterpillar caso a parte ma il territorio è indietro. E siamo lenti per il Pnrr'. E poi le ...

Advertising

AziendaliCrisi : #Caterpillar chiude la sede di Jesi, il sindaco: «Incomprensibile, solidarietà ai lavoratori» - viveremarche : Jesi: Caterpillar, il sindaco Bacci: 'Scelta incomprensibile, ci attiveremo con ogni mezzo' -

Massimo Bacci,di, il disastro - Caterpillar , l'accordo in Elica , il progetto Green Way di Ariston Thermo sono sollecitazioni di senso opposto al mercato del lavoro in un territorio dove l'incertezza ...... soprattutto persone malate, mentre nel pomeriggio ilha autorizzato la riapertura degli ... Al la Chiusa trae Camerata Picena il fiume è esondato nella zona della cava dove la ghiaia è ...Il sindaco Bacci: «Un pugno nello stomaco a centinaia di famiglie». 10 Dicembre 2021 - Ore 18:40 - caricamento letture. Il sito di Jesi della Caterpillar chiuderà. La situazione sopra descritta non la ...Un’ora e mezza prima, dai rappresentanti sindacali in riunione nella sede anconetana di Confindustria, la notizia della chiusura. Caterpillar e i suoi dealer continueranno a mantenere gli impegni e la ...