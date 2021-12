I controlli dei Nas nelle discoteche | 69 multe | c’è anche chi è andato a ballare da positivo – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 dicembre 2021) 261 locali tra, pub e sale da ballo ispezionati e 9 mila persone controllate con 69 violazioni totali: È il bilancio deidei carabinieri del Nas su tutto il territorio nazionale nell’ultimo week end. I Nas hanno multato 50 clienti trovati sprovvisti della certificazione verde rafforzata e 19 datori di lavoro e titolari delle attività commerciali, ritenuti responsabili di omessa verifica del Green pass. Contestate ulteriori 46 violazioni per l’inosservanza delle altre misure di contenimento del rischio da Covid-19 (uso delle mascherine, omesse informazioni sulle norme di comportamento, mancata verifica della temperatura corporea all’ingresso, assenza di dispenser igienizzanti, etc.), per un totale complessivo di quasi 50 mila euro di sanzioni amministrative. Otto locali sono stati chiusi per la presenza di clienti oltre il ...