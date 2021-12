Frodi creditizie, il record in Campania. Furti d’identità e truffe, Napoli la città più colpita in Italia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Coerentemente con la ripresa delle erogazioni di prestiti alle famiglie, a livello nazionale sono tornate a crescere in modo deciso le Frodi creditizie perpetrate mediante furto di identità (+8,7% rispetto al 2020). Secondo l’ultima edizione dell’Osservatorio sulle Frodi creditizie e i Furti di identità realizzato da CRIF – MisterCredit, nel primo semestre dell’anno in Italia sono stati ben 12.197 i casi di illecito utilizzo di dati personali e finanziari per ottenere credito o acquisire beni con l’intenzione premeditata di non rimborsare il finanziamento e non pagare il bene, per un danno stimato che supera i 63 milioni di Euro. Il valore medio si è attestato a 5.168 Euro, con una predominanza di Frodi di piccolo importo, ma va segnalata una crescita del +13,2% dei ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Coerentemente con la ripresa delle erogazioni di prestiti alle famiglie, a livello nazionale sono tornate a crescere in modo deciso leperpetrate mediante furto di identità (+8,7% rispetto al 2020). Secondo l’ultima edizione dell’Osservatorio sullee idi identità realizzato da CRIF – MisterCredit, nel primo semestre dell’anno insono stati ben 12.197 i casi di illecito utilizzo di dati personali e finanziari per ottenere credito o acquisire beni con l’intenzione premeditata di non rimborsare il finanziamento e non pagare il bene, per un danno stimato che supera i 63 milioni di Euro. Il valore medio si è attestato a 5.168 Euro, con una predominanza didi piccolo importo, ma va segnalata una crescita del +13,2% dei ...

