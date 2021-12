Fiocco rosa: l’attrice mamma per la prima volta. La notizia a 2 mesi dal parto (Di lunedì 13 dicembre 2021) l’attrice mamma per la prima volta. Da un paio di mesi, in realtà, ma solo pochi giorni fa ha dato la notizia a tutti i suoi fan. Ovviamente su Instagram, dove ad agosto scorso aveva rivelato di aspettare il primo figlio dal marito. “Siamo davvero entusiasti di condividere che io e mio marito stiamo aspettando il nostro primo figlio!”, ha svelato la attrice, 39 anni, di una delle serie tv più longeve e amate dal pubblico alla rivista People. “In realtà ho urlato per lo choc quando ho letto ‘incinta’ – ha continuato mostrando sui social una sua foto con in mano il test di gravidanza positivo. “Voglio dire, non me l’aspettavo. Mi ero davvero preparata mentalmente ed emotivamente alla possibilità che ci sarebbe voluto del tempo per concepire. Quindi, ero sinceramente ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021)per la. Da un paio di, in realtà, ma solo pochi giorni fa ha dato laa tutti i suoi fan. Ovviamente su Instagram, dove ad agosto scorso aveva rivelato di aspettare il primo figlio dal marito. “Siamo davvero entusiasti di condividere che io e mio marito stiamo aspettando il nostro primo figlio!”, ha svelato la attrice, 39 anni, di una delle serie tv più longeve e amate dal pubblico alla rivista People. “In realtà ho urlato per lo choc quando ho letto ‘incinta’ – ha continuato mostrando sui social una sua foto con in mano il test di gravidanza positivo. “Voglio dire, non me l’aspettavo. Mi ero davvero preparata mentalmente ed emotivamente alla possibilità che ci sarebbe voluto del tempo per concepire. Quindi, ero sinceramente ...

