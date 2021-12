Fedez non resiste e spoilera: ecco cosa è successo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Fedez ha realizzato una serie di storie su Instagram dicendo che non poteva dire dove si trovasse mentre spoilera di essere ad Amici Fedez e il divieto di spoiler non si fanno compagnia. Il rapper non ha mai nascosto di aver difficoltà a tenere per sè segreti o novità legati ai suoi progetti professionali. Così, mentre è su Prime Video con la serie The Ferragnez, Fedez si è reso protagonista di un altro spoiler eclatante. Ieri ha realizzato una serie di storie sul suo profilo Instagram. “Non posso spoilerarvi dove sono, forse… ma posso spoilerarvi la coreografia che farò” ha detto Fedez mentre si trovava in corridoi e in stanze molto conosciute dai telespettatori di Mediaset. In seguito, Fedez ha fatto vedere la coreografia che ha realizzato mentre lo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 dicembre 2021)ha realizzato una serie di storie su Instagram dicendo che non poteva dire dove si trovasse mentredi essere ad Amicie il divieto di spoiler non si fanno compagnia. Il rapper non ha mai nascosto di aver difficoltà a tenere per sè segreti o novità legati ai suoi progetti professionali. Così, mentre è su Prime Video con la serie The Ferragnez,si è reso protagonista di un altro spoiler eclatante. Ieri ha realizzato una serie di storie sul suo profilo Instagram. “Non possorvi dove sono, forse… ma possorvi la coreografia che farò” ha dettomentre si trovava in corridoi e in stanze molto conosciute dai telespettatori di Mediaset. In seguito,ha fatto vedere la coreografia che ha realizzato mentre lo ...

