Elon Musk persona dell'anno 2021 del Time: più genio o più clown? (Di lunedì 13 dicembre 2021) "clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman". Non ha risparmiato definizioni il Time nel consacrare Elon Musk come persona dell'anno 2021. Il Ceo di Tesla e Space X viene celebrato nella copertina più... Leggi su europa.today (Di lunedì 13 dicembre 2021) ", bastian contrario, visionario, industriale, showman". Non ha risparmiato definizioni ilnel consacrarecome. Il Ceo di Tesla e Space X viene celebrato nella copertina più...

Advertising

SkyTG24 : #Usa, per Time #ElonMusk è la Persona dell'anno: 'L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove… - SkyTG24 : #Usa, per Time Elon Musk è la Persona dell'anno - MediasetTgcom24 : Time, Elon Musk è la Persona dell'anno 2021 #Time - federicajolanda : RT @SkyTG24: #Usa, per Time #ElonMusk è la Persona dell'anno: 'L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abi… - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: Elon #Musk eletto 'Uomo dell'Anno' 2021 dal #Time -