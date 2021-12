De Gregori e il compleanno di Santa Lucia

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Quattro strofe scritte nel 1976 da un venticinquenne Francesco De, insolitamente al pianoforte. Questa è Santa, una delle canzoni più intense del cantautore romano e oggi, 13 dicembre 2021, il pezzo, con l’intero album che lo contiene, Buffalo Bill, compie 45 anni. Si tratta di una piccola ricorrenza per la storia della musica italiana ma probabilmente, con un po’ di lungimiranza, anche per una pagina della letteratura italiana contemporanea, seguendo il corso dei riconoscimenti letterari che in tempi recentissimi hanno premiato Bob Dylan, maestro di De, con il Pulizer prima e il Nobel poi, rendendolo pioniere dei cantautori che bussano alla porta della letteratura. Santa, quindi. È un’invocazione, non per forza confessionale, a una santa della tradizione cristiana che ha avuto moltissima ...