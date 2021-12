Chirurgia | il robot Versius al Policlinico di Milano | prima volta in un ospedale pubblico

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Ilchirurgico* opererà per lain unitaliano. Cmr Surgical (Cmr), azienda internazionale diica, ha annunciato oggi l'introduzione del sistemaico chirurgicoall'Irccsdi, una delle più grandi strutture sanitarie della Lombardia.verrà utilizzato per sviluppare un programma multispecialistico che coinvolge latoracica e lagenerale. Il mercato italiano dellaica chirurgica - spiega l'azienda in una nota - è uno dei più grandi d'Europa e caratterizzato ...

Advertising

fps_agency : ??Il mercato italiano della #robotica chirurgica è uno dei più grandi d'#Europa ??La Lombardia è la regione con la… - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – CMR Surgical (CMR) – azienda internazionale di chirurgia robotica, ha annunciato oggi l’introd… - messina_oggi : Il robot chirurgico Versius “approda” al Policlinico di MilanoMILANO (ITALPRESS) - CMR Surgical (CMR) - azienda int… - PaoloInnocent11 : Chirurgia, pancreas asportato e ricostruito con l'aiuto del robot. Leggi l'articolo ? - ab_medica : All’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino è stata presentata la piattaforma robotica da Vinci, in dotazione per le… -

Ultime Notizie dalla rete : Chirurgia robot

TeleAmbiente TV

In Lombardia, in particolare, c'è la più alta concentrazione dichirurgici d'Italia, anche se il 73% delle procedure dimininvasiva con ausilio delviene eseguito all'interno di ...In Lombardia, in particolare, c'è la più alta concentrazione dichirurgici d'Italia, anche se il 73% delle procedure dimininvasiva con ausilio delviene eseguito all'interno di ...Roma, 13 dic. (Adnkronos Salute) - Il robot chirurgico Versius* opererà per la prima volta in un ospedale pubblico italiano. Cmr Surgical (Cmr), azienda interna ...CMR Surgical (CMR) – azienda internazionale di chirurgia robotica ha annunciato oggi l'introduzione del sistema robotico chirurgico Versius ® al Policlinico di Milano, il primo istituto di ricovero e ...