Caro bollette | Conte e Salvini in pressing su Draghi | «Bisogna fare di più | risorse insufficienti»

«Per ridurre le bollette serve più coraggio e altri soldi». Cosi il leader della Lega Matteo Salvini su una delle questione finanziarie più delicate delle ultime settimane. «Occorre uno sforzo in più per abbassare i costi. Il taglio di tasse di 8 miliardi che aiuterà i lavoratori rischia di essere vanificato proprio dal Caro bollette», ha spiegato, sottolineando come i 200 milioni di euro finora previsti dal governo Draghi siano a suo dire insufficienti per risolvere il problema. «Uno dei posti dove trovare altre risorse di denaro è dal reddito dei furbetti», continua Salvini, «una parte di questo spreco può essere così investito meglio». Sulla stessa linea anche l'ex premier e leader del M5s Giuseppe Conte.

