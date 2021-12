(Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - I carabinieri del Ros stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di, su richiesta dalla locale procura distrettuale antimafia e antiterrorismo, a carico di 7 indagati a vario titolo per usura ed estorsioni (tentate e consumate) aggravate dal metodo mafioso appartenenti al mandamento palermitano di Villagrazia-Santa Maria di Gesù e alla famiglia di Monreale ().

Advertising

sulsitodisimone : Blitz dei Ros contro un clan Palermo, 7 in manette - live_messina : Estorsioni: blitz dei ROS contro clan palermitano, 7 arresti - salernotoday : Scafati, giovane trovato con droga in casa: blitz dei carabinieri - LynBolyn1 : RT @fendente1: Continuiamo a comprare invece che adottare..????TrevisoToday: Allevamento abusivo di bulldog francesi: blitz dei Nas. https://… - TUTTOB1 : Serie B, Vicenza-Como 0-1: blitz esterno dei lariani al 'Menti' -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz dei

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Nuovo colpo al mandamento palermitano di Villagrazia - Santa Maria di Gesù e alla famiglia di Monreale. Dalla prime ore di questa mattina il Ros, con il supporto in fase esecutivacarabinieri del Comando provinciale di Palermo, del nucleo elicotteri e del nucleo cinofili, con l'operazione denominata 'Breccia' sta dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in ...Ricevi le nostre ultime notizie da Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Leggi notizie correlate ? Sicilia,Nas: denunciati ...Dalla prime ore di questa mattina il Ros, con il supporto in fase esecutiva dei carabinieri del Comando provinciale di Palermo, del nucleo elicotteri e del nucleo cinofili, con l’operazione denominata ...I Carabinieri del Ros con i militari del Comando provinciale di Palermo stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone accusate di usura ed estorsione ag ...